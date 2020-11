Trieste Trasporti: al via l'indagine di customer satisfaction con magliette gratis

È iniziata questa settimana la consueta indagine di customer satisfaction che Trieste Trasporti svolge annualmente per rilevare e analizzare la soddisfazione dei clienti effettivi e potenziali del servizio di trasporto pubblico locale a Trieste. Saranno complessivamente realizzate 1600 interviste telefoniche e, a partire da lunedì 16 novembre, 150 interviste alle principali fermate del servizio. Le interviste in presenza saranno svolte da personale qualificato munito di cartellino di riconoscimento, nel rispetto rigoroso di tutte le prescrizioni collegate all’emergenza sanitaria.

Le domande riguarderanno la qualità del servizio e la percezione della clientela rispetto a una serie di indicatori che l’azienda considera essenziali per mettere in campo azioni correttive e di miglioramento: dalla pulizia dei mezzi alla puntualità, dalla sicurezza a bordo alla capillarità della rete, dalla gentilezza del personale alla chiarezza delle comunicazioni. Tre domande saranno poi specificatamente dedicate alle conseguenze della pandemia sul trasporto pubblico.

Magliette gratis

Ma quest’anno, a dispetto del momento difficilissimo per tutti, c’è anche una piccola novità. Tutti gli intervistati che su Facebook applicheranno alla propria immagine del profilo il filtro con il cuore e il logo di Trieste Trasporti, taggando l’azienda, riceveranno in omaggio la maglietta di «muoversi bene»: le istruzioni per l’applicazione del filtro saranno disponibili da giovedì 12 novembre sul sito e sulla pagina Facebook di Trieste Trasporti.

Le tre foto con il maggior numero di like avranno inoltre in omaggio uno zainetto, una borsa o un marsupio realizzati in esclusiva per Trieste Trasporti dalla sartoria sociale Lister, con materiali riciclati. Nata nel 2009, Lister dà vita ad accessori di grande ricercatezza e originalità: ogni articolo è un esemplare unico che rispetta l’ambiente e la solidarietà. Lo spirito della cooperativa è di accogliere, esaltare e interpretare esperienze, idee e saperi diversi. Supportare Lister, che ha come scopo l’inserimento lavorativo e la valorizzazione di persone provenienti da contesti sociali difficili, significa praticare il non-spreco e il riciclo creativo.

Per informazioni sull’indagine di customer satisfaction, curata dall’istituto Troisi Ricerche e dalla società Gap, si può contattare l’azienda all’indirizzo di posta elettronica muoversibene@triestetrasporti. it.