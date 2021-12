In Porto Vecchio con l'autobus almeno fino a marzo, riattivata la linea 81

E’ stata ripristinata la linea bus 81 che collegherà, da oggi 20 dicembre e fino al 30 marzo 2022, piazza della Borsa al Porto Vecchio. Lo ha annunciato stamane l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi affiancato dall’assessore alle Politiche Finanziarie Everest Bertoli al capolinea dell’81 (accanto alla Camera di Commercio) dove è stato presentato il riavvio dell’autobus. Il servizio, che si era interrotto temporaneamente causa problematiche createsi causa la pandemia, come ha precisato l’assessore Rossi, d'ora in poi funzionerà a pieno regime, grazie all’impegno del Comune, di Trieste Trasporti e della Regione.

“Siamo convinti di dare continuità alla linea bus almeno fino al 30 marzo 2022 per svariati motivi legati allo sviluppo delle iniziative in Porto Vecchio, dal Centro Congressi al progetto della Cabinovia, al Magazzino 26 e al Centro vaccinale, e soprattutto per il rilancio in chiave turistica, dopo aver superato difficoltà logistiche per il riavvio del bus dovute alla pandemia”. “Nell’ottica di sviluppo e rilancio del Porto Vecchio e dell’offerta globale abbiamo voluto fermamente la ripresa del collegamento, supportata anche per il futuro con un impegno economico che non mancherà mai" ha sottolineato l’assessore Bertoli.