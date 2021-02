Alunno costretto a fare 2 km a piedi, Trieste Trasporti: "Da domani la 46 ferma anche a Rupinpiccolo"

La linea 46 della Trieste Trasporti dalla mattinata di domani 4 febbraio effettuerà il passaggio a Rupinpiccolo alle 7:55. La tempestiva soluzione adottata dall'azienda di trasporto pubblico giunge dopo una segnalazione pubblicata da TriestePrima in merito alla quale veniva chiesto di risolvere un problema non di poco conto. "Nell'unica corsa di potenziamento scolastico della linea 46, non è stata inserita nel percorso la fermata di Rupinpiccolo e per questa dimenticaza il bus resta fermo per cinque minuti alla fermata di Sgonico" queste le parole di un genitore che sottolineava come, a causa di tutto ciò, "mio figlio alunno di una scuola di Trieste e abbonato a Trieste trasporti, deve fare il tragitto di due chilometri a piedi per raggiungere l'autobus".

Dopo la pubblicazione, la redazione ha informato la Trieste Trasporti che si è immediatamente attivata per individuare la soluzione. "Con riferimento alla sua segnalazione odierna, la informo che da domani mattina la linea 46 effettuerà il passaggio a Rupinpiccolo alle ore 7:55" così l'azienda.