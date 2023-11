Sciopero Trieste Trasporti lunedì 27 novembre: possibili disagi

TRIESTE - Proclamato per domani uno sciopero del trasporto pubblico locale, ma Usb revoca la protesta, mentre permane quello organizzato da Cat. "A seguito dell’ordinanza n. 197T del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - spiega Trieste Trasporti - l’Usb ha comunicato la revoca dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale proclamato per lunedì 27 novembre. Permane tuttavia, per i soli servizi di Trieste Trasporti, lo sciopero di 24 ore proclamato dal CAT, che è un’organizzazione non riconosciuta e con cui l’azienda non ha alcuna interlocuzione. Nel corso della giornata potrebbe pertanto verificarsi qualche disagio: saranno in ogni caso garantiti tutti i collegamenti tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 13:00 e le 16:00".