Trieste è tra le 25 città migliori al mondo

Trieste è tra le città migliori al mondo dove andare in vacanza. Il capoluogo giuliano è una delle 25 città selezionate grazie al sondaggio World's Best Aeards lanciato dalla prestigiosa rivista di viaggi new yorkese Travel+Leisure, che ha chiesto ai suoi lettori di premiare le città più interessanti tenendo conto di alcuni aspetti come la storia, la cucina e la cordialità degli abitanti. Nella classifica Trieste si trova al 21esimo posto con un punteggio di 88,54, seguita, al 22esimo posto, da Lubiana, la capitale della Slovenia (88,47).