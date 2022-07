Tira il freno d'emergenza del treno, in tilt la linea Trieste-Venezia

RONCHI DEI LEGIONARI - Un passeggero non è riuscito a scendere alla fermata dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari e, per riuscire a raggiungere lo stesso lo scalo, avrebbe tirato il freno d'emergenza del treno. Per questo motivo il convoglio che stava viaggiando sulla la tratta Trieste-Venezia è rimasto fermo per oltre un'ora, causando forti disagi alla linea ferroviaria e facendo accumulare ritardi su tutta la rete. Trenitalia ha disposto immediati accertamenti per riuscire a risalire alle precise cause dell'episodio. Il treno è ripartito verso le 11.