La villa extra lusso che costa 50 mila euro al mese

TRIESTE - Chi non ha mai sognato di avere la possibilità di trasferirsi in una villa di quasi 800 metri quadrati, con cinque locali disposti su tre piani, tre bagni, lusso sfrenato e una meravigliosa vista sul golfo di Trieste alzi la mano. Scherzi a parte, alle porte del capoluogo del Friuli Venezia Giulia l'opportunità esiste e sarebbe anche ghiotta, se non fosse che l'affitto proposto dalla Azarovs Real Estate (agenzia immobiliare facente capo a Aleksei Azarov, imprenditore di origini kazake salito di recente alla ribalta nazionale per il business nelle residenze di lusso) è pari a 50 mila euro al mese. Sì, avete letto bene, 50 mila euro, ovvero una cifra che, stando a quanto riferiscono gli addetti ai lavori, forse non si era quasi mai vista.

L'annuncio

L'annuncio è apparso su un celebre portale di affitti e compravendite, dopo i diversi tentativi di vendita non andati a buon fine nel passato. Se il mercato in questo periodo fa le bizze - e il valore dell'immobile non è certamente a portata di tutti -, ecco che l'affitto viene quindi preso in considerazione come una possibilità forse meno remota rispetto alla vendita. Nel testo dell'annuncio si leggono le metrature dei tre piani (c'è anche l'ascensore), la presenza di una piscina, l'ufficio, la sauna con anche il bagno turco, una wine room di 47 metri, riscaldamento a pavimento, e poi una lunghissima lista di finiture di lusso, che vanno dai marmi più pregiati fino a lampadari provenienti da Murano, oltre vasi antichi, cristalli e argento.

Residenza extra lusso

Un vero e proprio sogno, quello al centro della località balneare in comune di Duino Aurisina, ma che rappresenta un'occasione non proprio semplice da realizzare e che disegna un nuovo capitolo nel mondo della casa in Venezia Giulia, quello delle residenze di extra lusso, già presenti in città, ma forse mai a prezzi simili. Segno dei tempi che cambiano o della capacità del territorio di attrarre portafogli e patrimoni sempre più importanti, fatto sta che un annuncio del genere non è sfuggito a chi monitora quotidianamente il web. Chi invece pensa che il fatto non rappresenti una novità, potrebbe sempre prendere in prestito la celebre frase del sindaco Roberto Dipiazza, proferita qualche mese fa in occasione dell'apertura del caffè Sacher a Trieste, che faceva più o meno così: "Se te li ga te va, se no te vardi".

La redazione ha tentato di mettersi in contatto con l'agenzia senza successo. Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti