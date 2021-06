Tre giorni di cultura e letteratura, arriva "Trieste weekend d'autore"

Da giovedì prende il via la prima edizione di "Trieste weekend d'autore". Giovedì 17, Venerdì 18 e sabato 19 giugno, personaggi della cultura italiana interverranno a Trieste per presentare i loro ultimi libri e per conoscere la città. L'iniziativa culturale e letteraria, che si terrà al Magazzino 26 in Porto vecchio, è stata presentata ufficialmente oggi nella sala giunta del Comune di Trieste dall’assessore alla Cultura Giorgio Rossi e da Giuliana Variola, ideatrice e curatrice della nuova rassegna e di manifestazioni del calibro di “Pordenone Legge” e di “Libri e autori sotto l’ombrellone” a Grado.

“Siamo all’anno zero di una proposta sperimentale - ha detto l’assessore Giorgio Rossi -, che accoglierà alcuni autori e libri in una città città già letteraria di per sé, che ha rinnovato la candidatura Unesco a città della letteratura, anche se lo siamo già di fatto, basta pensare ai nostri “titani” del Novecento: Svevo, Joyce, Saba”. “E’ il numero zero di una programmazione che vorremmo portare avanti e ampliare negli anni -ha aggiunto Giuliana Variola – per farne un appuntamento continuativo, perché Trieste è una città ideale per una manifestazione del genere, partendo dal suo passato per arrivare all’oggi”. Giuliana Variola ha quindi presentato il calendario completo della manifestazione.

Il programma

Si comincia giovedì 17 giugno, alle 10.00, in sala Luttazzi, con un omaggio al maestro Morricone; la presentazione del libro “Morricone” di Maurizio Baroni, Lazy dog Press editore, e brani celebri dei suoi film, eseguiti da Mauro Maur alla tromba e Francoise de Clossey al piano. Introduce Alex Pessotto. Nel pomeriggio, alle 17.00, Stefano Zecchi con il suo ultimo romanzo “Anime nascoste”, edito da Mondadori, ad intervistarlo Elena Commessatti. A seguire alle 18.00 il giornalista e scrittore Gennaro Sangiuliano direttore del TG2 autore di celebri biografie di Putin, Xi JnPing, Trump, con il suo ultimo libro : “Reagan. il Presidente che cambiò la politica americana”, Mondadori. Lo introduce Elisabetta de Dominis.

Il mattino dopo, venerdì 18 giugno, alle ore 10.00, è prevista una passeggiata alla scoperta della Trieste letteraria da Svevo a Joyce a Saba, a cura del FAI di Trieste, per ricordare la delegata e amica Mariella Marchi. Nel pomeriggio, sempre in sala Luttazzi alle 16.00, Francesco Zambon con “Il pesce piccolo” edito da Feltrinelli. A seguire in diretta streaming da Washington, il prof. Carlo Cottarelli, intervistato dal giornalista Ferdinando Avarino, ci parlerà del suo libro “All’inferno e ritorno. Per la nostra rinascita sociale ed economica”, Feltrinelli editore. Alle 18.00 il magistrato Carlo Nordio con il suo libro fresco di stampa “Appunti di storia e di costume”, Silvano Piazza editore, a dialogare con lui Franco Del Campo.

Si riprende infine sabato mattina, 19 giugno, alle 10.00, in sala Luttazzi, due incontri dedicati alle donne con due scrittrici: Ilaria Tuti e l’ultimo libro “Figlia della cenere” Longanesi intervistata da Margherita Reguitti e Paola Calvetti “Le rivali Mondadori” intervistata da Elena Commessatti; questo anche per collegarci con la Terza Biennale Internazionale donne allestita nei piani sottostanti la sala Luttazzi e dove su richiesta sarà prevista una visita.

“Trieste:un week end d’autore” è ideata e realizzata da Az-Comunicazione con il Comune di Trieste - Assessorato alla Cultura. Nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, tutti gli incontri sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala.