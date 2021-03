Anche a Trieste arriva Winelivery: l'app che ti porta a casa il bere

Una vera e propria enoteca online, che mette a disposizione della propria clientela decine e decine di drink pronti per essere gustati come al bar. Consegne in trenta minuti

Winelivery, l'app che permette di ricevere a domicilio vino, birra e drink, è arrivata a Trieste. Il servizio, studiato per soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente anche in tempo di Covid, è infatti attivo nella nostra città, garantendo consegne rapide (massimo trenta minuti) per ogni tipologia di prodotto scelto. Una vera e propria enoteca online, che mette a disposizione della propria clientela decine e decine di drink pronti per essere gustati come al bar.

L'app

L'app si presenta infatti come un catalogo studiato su misura per ogni città con centinaia di etichette disponibili, mettendo inoltre a disposizione per i più indecisi un sommelier virtuale che, in pochi passaggi, permette di scegliere il vino, il whiskey o il gin più adatto alle varie occasioni. Attraverso Winelivery è anche possibile acquistare bottiglie regalo richiedendo un'apposita confezione con l'aggiunta, se desiderata, di un bigliettino scritto direttamente a mano.

Mome“ "Momenti di gioia e sollievo"

Sono tre coraggiosi imprenditori ad aver portato Winelivery nella splendida città di porto. “L’anno 2020 ha portato tanti cambiamenti, la bellezza dei momenti di difficoltà è che nascondono sempre delle opportunità per chi sa coglierle. Nel nostro caso - affermano i tre imprenditori - abbiamo visto il momento perfetto per investire in qualcosa che abbiamo sempre sognato e creduto: il mondo del vino!” “In queste circostanze - continuano - nasce l’idea di Winelivery Trieste con la volontà di sentirci più vicini e regalare a tutti i nostri clienti piccoli momenti di gioia e sollievo in mezzo a questi tempi che ci sfidano. Abbiamo quindi voluto intraprendere questa avventura soprattutto per avere un impatto positivo sulle persone: generare opportunità lavorative e offrire un servizio eccellente allo stesso tempo. Crediamo nel marchio Winelivery e siamo fieri di potere lavorare a insieme a Trieste”.I tre imprenditori hanno deciso di entrare a far parte di un gruppo ormai consolidato nel mondo del vino e del beverage in generale, aprendo la loro attività di consegna e offrendo alla città la possibilità di continuare a godersi un brindisi, come al bar, ma nella sicurezza delle proprie abitazioni.