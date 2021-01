Covid in Fvg: l'incidenza per numero di abitanti è da zona rossa, Trieste non fa eccezione

Il Ministero della Salute ha diramato una mappa con lee province che sarebbero in zona rossa considerando la sola incidenza sul numero di abitanti (fonte dati disponibilità posti letto: AGENAS. Infografica a cura di Paolo Spada).

La provincia di Udine

Non bene i dati in provincia di Trieste che si piazza quattordicesima a livello nazionale: negli ultimi sette giorni sono stati 269 su 100mila i casi di positività al CoViD-19 registrati. Con questa percentuale, la provincia triestina è automaticamente in zona rossa. La soglia dell'intera regione è di 138 persone ogni 100mila abitanti. Questi i dati per i posti letto ospedalieri: posti letto liberi in Area Critica/Milione ab.: 89 + posti letto liberi in Area Non Critica/100K ab.: 49. Maglia nera italiana è Pordenone con 435, seguita da Rimini con 395 e Udine al terzo posto con 383. La provincia di Gorizia con 321 casi su 100 mila abitanti nell'ultima settimana è sesta. La media regionale tra le quattro province è di 352 casi.

Il sistema

La distinzione in base all'incidenza provinciale adatta maggiormente la misura alla reale necessità del territorio, valorizzando il senso di responsabilità del cittadino. Al di fuori delle aree rosse, è ipotizzabile la riapertura delle attività, sottoponendole a contingentamento. La soglia regionale, vincolata alla disponibilità di posti letto (=posti non occupati da pazienti Covid), in particolare in Area Critica, tiene conto della possibilità che alla vaccinazione delle fasce di popolazione a rischio faccia seguito una graduale riduzione del ricorso a misure restrittive.