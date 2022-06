Giacomini e Maira, ecco chi sono i nuovi proprietari della Triestina

I nuovi proprietari della Triestina sono Simone Giacomini e Antonino Maira, titolari di Atlas Consulting, azienda che, come si legge da sito ufficiale, si occupa di consulenza strategica, progettazione di piattaforme informatiche e personalizzazione di soluzioni di gestione documentale high-end. Il closing è arrivato grazie all'acquisizione dell'80 per cento delle quote societarie da parte del duo. Mauro Milanese ha incontrato la nuova proprietà a Milano, nel pomeriggio di oggi. Secondo la nota dei rossoalabardati l'ingresso di Atlas "rappresenta per la squadra una nuova iniezione finanziaria in grado in primo luogo di garantire l’iscrizione al campionato di Lega Pro e di spingere l’acceleratore sulle attività imminenti di calciomercato, puntando così in maniera concreta a competere ad alti livelli per dare forma alla conseguente scalata verso le serie maggiori".

Le parole della nuova proprietà

“Sono orgoglioso e onorato di poter entrare a far parte della grande storia della Triestina - queste le prime parole di Simone Giacomini -. Vedere una piazza come Trieste in difficoltà è qualcosa che non può e non deve più esistere. Questa città, questa piazza, questo pubblico meritano di tornare ai palcoscenici che gli competono attraverso la passione, la dedizione, la serietà e la programmazione. Siamo abituati a lavorare e a far crescere i giovani in ambiti esterni al calcio, è un marchio di fabbrica che ci caratterizza e caratterizzerà anche nella costruzione di un nuovo mondo rossoalabardato dove il settore giovanile diventerà un bacino importante e dove la prima squadra potrà affrontare a testa alta qualunque tipo di avversario. Il tempo per lavorare alla prossima stagione stringe ma siamo già al lavoro per poter affrontare i primissimi impegni”.

Il commento di Milanese

Questo il commento di Mauro Milanese dopo la felice conclusione della trattativa: “E’ stata una seconda salvezza sudata e voluta a tutti i costi, una salvezza molto più impegnativa rispetto a quella dell’aprile 2016. Voglio quindi a maggior ragione ringraziare Glenda, i miei cugini, tutte le persone che ci hanno aiutato per concretizzare questo passaggio nel nome di Mario, al quale sicuramente dedicheremo il centro sportivo una volta ottenuto il parere favorevole da parte del CONI. Ringrazio Atlas Consulting e tutte le figure da loro coinvolte con professionalità, velocità, serietà e decisione nel manifestare interesse nella Triestina, chiudendo per tempo questa operazione ed agendo con i fatti, coprendo le spese per l’iscrizione al prossimo campionato e garantendo all’Unione una solida prospettiva nel calcio professionistico. Questo passaggio a tempo di record lo considero una sorta di miracolo sportivo, un miracolo che non posso che dedicare a Mario”.

Da oggi la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dall’avvocato Antonio Rappazzo, Antonino Maira e Mauro Milanese. Nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa per presentare la nuova struttura societaria.