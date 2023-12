Bucci: "La Triestina non è il Milan", Menta: "Se in B festa una settimana sotto casa tua"

TRIESTE - "Se facciamo promozione quando sono qui troverò la tua casa. Porterò 1000 fan e facciamo fuochi d'artificio per una settimana di fila tutta la notte. Non dormirai. Ma hai ragione, non è Milan". Serata infuocata quella di ieri 14 dicembre dopo la comparsata dell'ex assessore comunale Maurizio Bucci a Telequattro durante la quale ha commentato il caso dello stadio Rocco, con il manto erboso definitivamente disastrato dal concerto dei Maneskin e dai lavori svolti nel post evento, e una ferita profonda tra la Triestina e il Comune, sanata, si fa per dire, solamente dall'intervento del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Bucci, nel suo intervento relativo agli eventi in programma al Rocco quest'estate, ha detto che "con sommo rispetto, non stiamo parlando del Milan, stiamo parlando di una squadra che milita in C2, C3". Nonostante l'ultima sigla risponda più ad una nota casa di produzione di automobili che ad una categoria calcistica, le parole dell'ex assessore non sono piaciute né ai tifosi rossoalabardati, né al direttore generale Alex Menta. "Parlare di una società che investe soldi veri nella tua città con zero rispetto è qualcosa incredibile".