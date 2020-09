Cade dagli scogli in Sardegna: grave una turista triestina di 30 anni

Rimane immobilizzata sulla battigia dopo una caduta dagli scogli in Sardegna: è successo ieri a una turista triestina di 30 anni a “Perda longa”, nel Comune di Baunei (provincia di Nuoro), in Ogliastra, nella costa centro orientale della Sardegna. Come riportato da Ansa, la donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in elicottero all’ospedale di Sassari. Qui è stata ricoverata in codice rosso, riportando un trauma cranico, contusioni multiple e la frattura di un gamba. La donna sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco di Tortolì.

