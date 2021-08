Positivo al Covid un giocatore della Triestina, screening su tutta la squadra

Il Covid raggiunge per l'ennesima volta la Triestina e questa volta lo fa a due giorni dall'inizio del campionato. Un giocatore alabardato, come riportato da Il Piccolo, è risultato positivo e ha fatto scattare lo screening per tutti gli altri componenti della rosa. Il giocatore è stato isolato. L'esito dei tamponi molecolari si avrà solamente nel pomeriggio.