Secondo positivo tra le file della Triestina: Sarno non parte per Pesaro

Vincenzo Sarno è risultato positivo al tampone, non partirà per la trasferta contro la Vis Pesaro e dovrà rimanere in isolamento a Trieste. E' questo l'esito del giro di test effettuati dai giocatori dell'Unione Sportiva Triestina Calcio dopo la positività dell'alabardato Angelo Tartaglia. Subito dopo il contagio del difensore, la società ha rapidamente attivato il protocollo che ha portato all'effettuazione dei tamponi su tutti i membri della compagine allenata da mister Gautieri. Un'altra tegola per il forte attaccante che nell'ultimo periodo non stava passando un momento di forma brillante.

