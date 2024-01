Ennesima stangata per la curva dell'Unione, altri tre daspo

PORDENONE - La divisione anticrimine della questura di Pordenone ha emesso tre daspo nei confronti di altrettanti tifosi rossoalabardati ritenuti responsabili di aver creato, si legge, "gravi turbative all'ordine pubblico" durante due partite disputate dalla Triestina allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Le gare in questione sono quelle contro la Pro Vercelli (del 18 settembre 2023) e contro l'Arzignano (25 novembre 2023). "Le misure - si legge nella nota - mirano ad impedire la reiterazione di condotte antisportive e di comportamenti che mirino alla sicurezza pubblica, come quelli posti in essere dai tre soggetti". La ragione è da ricondursi alla "accensione di artifici pirotecnici" che, secondo la questura pordenonese, avrebbero creato "un concreto pericolo per l’incolumità delle persone e cose presenti", tutte condotte che la polizia ha ritenuto di particolare "gravità". Nel dettaglio, i tre tifosi rossoalabardati sono stati colpiti da due daspo della durata di un anno (entrambi) e uno della durata di cinque anni.