Per l'agronomo il Rocco è ok, ma per la Triestina no: match del 14 ancora a Fontanafredda

TRIESTE - L'agronomo ha detto che il manto del Rocco è utilizzabile, ma secondo quanto sostiene la società avrebbe consigliato uno stop di una ulteriore settimana. Il match della Triestina contro il Lumezzane si giocherà a Fontanafredda, "casa" degli alabardati in questo inizio di stagione dopo il caso scoppiato successivamente alla partita contro il Trento. Dopo la conferenza stampa di ieri 4 ottobre, durante la quale il presidente Ben Rosenzweig aveva espresso tutta la sua delusione per la situazione che perdura ormai da settimane, il numero uno della società ha convocato un'altra conferenza stampa, andata in scena nel primo pomeriggio di oggi in piazza Verdi. "Ogni partita che giochiamo fuori casa costa circa 100 mila euro alla Triestina, mentre il Comune non ci rimette un euro. Vogliamo chiedere scusa ai nostri tifosi, costretti a seguire le partite dell'Unione fuori Trieste".

"Chiediamo una commissione trasparenza"

La Triestina ha quindi ricevuto la lettera da parte dell'agronomo della Lega Pro. "Ci suggerisce, in teoria possiamo giocare ma lascia a noi la scelta, il campo non è ancora pronto, pensiamo sia meglio posticipare per non mettere a rischio l'incolumità dei giocatori". Sul caso il presidente ha alzato il tiro. "Sembra che non ci sia stata abbastanza trasparenza, perché ci sono punti di vista molto diversi. Per questo motivo, chiediamo che venga fatta una commissione trasparenza, alla presenza nostra, del Comune, la Regione, tutti i partiti politici, per poter essere chiari e avere così una voce unica. I tifosi non devono essere lasciati con i dubbi. Tutti hanno visto le condizioni del campo. Per me non importa cosa viene scritto in un pezzo di carta, noi saremo lì ogni giorno per riavere il Rocco prima possibile. Se la Lega dice che abbiamo la scelta, allora noi scegliamo di non giocare, perché nessuno di voi giocherebbe su un campo del genere".