Triestina-Padova è big match, il presidente suona la carica: "Riempiamo il Rocco"

TRIESTE - Il derby d'alta classifica contro il Padova è una di quelle partite che la città aspetta da molto tempo. Chi vince venerdì sera al Rocco (calcio d'inizio ore 20:45) si piazzerà al secondo posto candidandosi a principale sfidante di un Mantova che sembra non perdere un colpo. A dire il vero il match contro i biancoscudati segnerà "solo" il giro di boa, ma attorno alla squadra di Tesser l'entusiasmo è di quelli poche volte conosciuti. Nella sfida di ieri a Novara gli alabardati si sono confermati squadra vera, capace di imporre il proprio gioco per oltre mezz'ora nel primo tempo e, dopo il ribaltone dei padroni di casa, mettere in scena una rimonta al cardiopalma. La forza sta nella mentalità imposta dal mister e dagli interpreti. Se l'undici che scende in campo titolare è spesso e volentieri definito, chi viene chiamato a dare il suo contributo nella ripresa risponde sempre presente. In Piemonte sono stati tanti i tifosi che hanno raggiunto la squadra da Trieste.

Le parole del presidente

Dopo le recenti polemiche innescate dalle dichiarazioni di un ex assessore triestino - alle quali aveva risposto in maniera perentoria il direttore generale Alex Menta -, la società si aspetta una grande affluenza di pubblico per il match contro il Padova. Ne è consapevole anche il presidente ben rosenzweig che, in occasione del compleanno dell'Unione, ha inviato un messaggio ai tanti tifosi. "Oggi la Triestina compie 105 anni di storia. Fin dall’inizio del mio percorso, ho capito che il club non è soltanto sinonimo di calcio, ma di orgoglio, territorio e cultura. I valori profondi del club si intersecano perfettamente con quelli della comunità di Trieste, che non si arrende mai di fronte alle avversità e che da sempre ha dimostrato di avere una mentalità incredibilmente aperta e accogliente" così il presidente. "Sono orgoglioso di guidare questa grande famiglia. Buon compleanno a tutti noi, tanti auguri Triestina. Vi aspetto numerosi venerdì sera al Rocco, la nostra casa, per festeggiare questo grande traguardo e sostenere calorosamente la squadra nella partita con il Padova”.