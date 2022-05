Triestina-Palermo, cresce la febbre per il match, verso i 4000 biglietti venduti

La speranza è che oggi tanti tifosi rossoalabardati decidano di acquistare il biglietto per il match contro il Palermo. Nella tarda serata di ieri i tagliandi staccati in prevendita risultano essere circa 3600, di cui oltre la metà per quanto riguarda la curva Furlan e almeno 700 venduti nel settore ospiti. Questo dato arriva sì da ultras rosanero, ma anche da palermitani residenti in Friuli Venezia Giulia e, più in generale, al nord. Sul fronte della preparazione alla gara di andata (ritorno il 12 maggio al Renzo Barbera, già La Favorita) in casa alabardata mister Bucchi svolgerà oggi la rifinitura, per poi incontrare gli organi di informazione in una conferenza stampa fissata alle 16.