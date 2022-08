Corteo Wartsila e match col Pordenone, l'Unione chiede di spostare il derby

TRIESTE - "Il presidente Simone Giacomini e la società si stanno impegnando, in queste ore, interpellando ogni struttura idonea, per ottenere i regolari permessi affinché la prima partita di campionato della squadra alabardata contro il Pordenone possa essere spostata in orario serale. La concomitanza con la manifestazione in data sabato 3 settembre mette al primo posto Trieste e poi la Triestina. Vogliamo giocare, ma rispettiamo ogni tipo di manifestazione che possa nascere dal cuore della città. Ripetiamo: prima Trieste poi la Triestina. Abbiamo già ottenuto l’ok per lo slittamento serale del derby dalla società Pordenone che ringraziamo. Vi faremo sapere a breve".

Con queste parole la Triestina ha chiesto di spostare l'orario del derby contro i ramarri del presidente Lovisa, in programma alle 17:30 sabato 3 settembre. La grande manifestazione a favore dei dipendenti della Wartsila è concomitante e molti tifosi (soprattutto la curva Furlan) hanno avanzato la volontà di poter essere presenti ad entrambi gli eventi. La notizia è in aggiornamento