Asta benefica per l'oncologia del Burlo: i tifosi della Triestina raccolgono 8mila euro

TRIESTE - Oltre 8mila euro raccolti per l'oncoematologia e trapianti del Burlo con l'asta benefica organizzata dall'Associazione Stefano Presente. "Siamo fieri ed orgogliosi" si legge in una nota dell'associazione, che parla di "8.063 euro raccolti tramite le aste delle maglie di tantissime squadre dalla Serie A all’Eccellenza donate da società, giocatori, tifoserie organizzate e grazie anche al contributo dei giocatori e dello staff dell’Unione Sportiva Triestina Calcio". La somma sarà utilizzata per l’acquisto di attrezzature per il reparto.

"Questo riempie di gioia la comunità di Stefano Furlan - continua la nota - che continua a camminare nel suo nome. Ringraziamo il Responsabile dell’ l'Unità Operativa di Emato-Oncologia Pediatrica e Centro Trapianti dell'IRCCS “Burlo Garofolo”, Marco Rabusin, per la sua presenza nella giornata della consegna dell’assegno e tutte le persone che hanno sostenuto questa iniziativa". L a mostra per i 40 anni dalla morte di Stefano Furlan nella sala Sbisà del magazzino 26 in Porto Vecchio sarà aperta anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta dalle 10.00 alle 19.00.