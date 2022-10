Ennesima sconfitta per l'Unione, la società rimborsa i biglietti ai tifosi

TRIESTE - La Triestina esce sconfitta dal campo di Alessandria e la società decide di rimborsare i biglietti ai supporters rossoalabardati. La decisione è stata annunciata dalla società nella tarda serata di ieri 23 ottobre, dopo l'1 a 0 subito contro la Juventus Next Generation. Allo stadio presente oltre una decina di ultras giunti da Trieste. "La società Triestina calcio comunica - si legge nella nota - che verranno rimborsati i biglietti per i tifosi che hanno fatto chilometri e sofferto per la squadra alabardata osservando ancora una volta una sconfitta. Il rimborso avverrà in sede, presso lo stadio Nereo Rocco".