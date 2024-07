Rischia di annegare a Lignano: triestina grave all’ospedale

LIGNANO - Cammina in riva al mare insieme al marito quando viene colta dai crampi e cade in acqua, rischiando di annegare. Come riporta Il Piccolo, è accaduto a una donna italiana di 69 anni nella mattinata di lunedì 8 luglio a Lignano Sabbiadoro. È stato l'assistente bagnanti a correre in suo aiuto e portarla a riva, effettuando le manovre di primo soccorso fino all'arrivo dei sanitari del 118. La donna è stata in seguito trasportata in gravi condizioni all'ospedale di Udine, a bordo dell'elicottero regionale. Sul posto, oltre al 118, il personale della capitaneria di porto. Notizia in aggiornamento.