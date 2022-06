Triestina soccorsa sul Monte Cristallo

Nella giornata di ieri, 18 giugno, una 48enne triestina è stata soccorsa sulle montagne venete. La donna si trovava assieme al compagno di cordata, un 50enne di San Vito di Cadore, sul Monte Cristallo. La coppia, dopo aver sbagliato discesa da Forcella Verde verso Ospidale, è rimasta bloccata senza potersi più muovere.

Mentre la Centrale operativa risaliva alle coordinate del punto in cui si trovavano i due assieme ad un cagnolino, una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza partiva per capire se fosse possibile raggiungerli velocemente dal basso. Una volta geolocalizzati, è però risultata evidente la complessità di un eventuale recupero a piedi, poiché i due si trovavano fermi in un ripido canale di rocce friabili. Dopo aver imbarcato un tecnico del Soccorso alpino di Cortina per guidare il pilota sul luogo, l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso che ha fatto entrare il cagnolino nel proprio zaino per poi provvedere al recupero dell'uomo prima e della donna poi.