La Triestina punta a gestire il Rocco: "Vogliamo fatturare noi con i concerti"

TRIESTE - La Triestina sta lavorando per individuare delle soluzioni per i playoff anche fuori dai confini nazionali - si parla delle ipotesi Capodistria, Fiume e Lubiana - e, una volta chiuso l'accordo con il Comune per la gestione dello stadio Rocco, si augura di "organizzarli noi i concerti perché vogliamo fatturare". A dirlo è l'amministratore delegato dei rossoalabardati Sebastiano Stella, in occasione della conferenza stampa organizzata questa mattina per presentare il neo allenatore Roberto Bordin e spiegare le ragioni legate all'esonero di Attilio Tesser. Nella abbondante mezz'ora passata ad illustrare la decisione, Alex Menta e Stella hanno ribadito la volontà della società di andare avanti con il progetto.

Le ipotesi estere

La Triestina, secondo quanto affermato da Stella, arriverà a spendere "17 milioni di euro quest'anno (compreso "il milione di euro per le trasferte di Fontanafredda"), il triplo di una normale gestione per una serie C". Ma gli investimenti (tra una ventina di giorni sono attesi altri investitori in città) non si fermano. "Stiamo lavorando per fare il centro sportivo a Muggia e per trasformare il Rocco in un campo di livello internazionale". E' ormai scontato che nell'eventualità dei playoff la Triestina non giocherà a Valmaura. "Le supposizioni sono tante, stiamo valutando anche extra Italia, ma lì subentrano permessi più importanti". Ora la situazione del Rocco "è in mano alla Figc che sta facendo le cose bene. E' ovvio, se fossimo stati a Dallas in 15 giorni avremmo rifatto il campo, ma qui ci sono tempi burocratici diversi".