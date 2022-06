Milanese: "Triestina in vendita, va evitato il fallimento"

La Triestina è in vendita. Lo ha annunciato l'Amministratore Unico della squadra Mauro Milanese in videocollegamento dall'Australia nel corso di un servizio che andrà in onda questa sera su Telequattro."L'obiettivo è quello di evitare il fallimento - ha spiegato Milanese -. La situazione è grave, è inutile nasconderlo. Mi sto muovendo per trovare un imprenditore serio e pronto ad intervenire che possa investire nella squadra". L'altra soluzione proposta dall'Amministratore Unico è quella di unire le forze: "Creiamo una task force. Sono il primo a voler contribuire in prima persona".