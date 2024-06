Cade e si fa male in montagna, ventenne triestina in ospedale

Una ventenne triestina è stata soccorsa tra le 12.20 e le 13.40 di oggi 30 giugno circa dopo essersi infortunata durante la traversata del Sentiero del Re di Sassonia con segnavia 629, nelle Alpi Giulie, ad una quota di circa 1300 metri.

La donna, che era in compagnia di altre due escursioniste, è inciampata probabilmente su una radice o su un sasso cadendo sul posto e procurandosi una probabile frattura ad un arto inferiore. Il punto in cui è avvenuto l'incidente non era fortunatamente uno di quelli esposti, ma si trovava in un tratto in discesa tra i due punti del percorso attrezzati con il cavo. Non riuscendo più a proseguire per il dolore sono stati chiamati i soccorsi tramite il Nue112. La Sores ha allertato le squadre della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, che si sono portate al campo base ubicato in val Rio del Lago a supporto dell'elisoccorso regionale.

L'elisoccorso si è portato esattamente sul punto fornito dalle coordinate ed ha sbarcato l'equipe tecnico sanitaria sul posto con verricellate da 40 metri. La donna è stata stabilizzata e portata via con il triangolo di evacuazione. Due soccorritori hanno accompagnato le due compagne di escursione rimaste lungo la parte conclusiva del percorso fino al Rifugio Brunner e poi a valle: uno dei soccorritori è stato trasportato in quota con l'elicottero e calato con il verricello, l'altro è salito autonomamente a piedi. La donna è stata consegnata a Tolmezzo all'ambulanza.