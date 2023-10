Triestina-Vicenza, finita la telenovela: si gioca al Rocco

TRIESTE - “Dopo aver sollecitato in maniera completa e tempestiva tutti gli enti governativi, per disputare la gara in siti alternativi in grado di fornire una maggior stabilità del terreno di gioco, al club non è stata data altra scelta se non quella di giocare al Rocco. La Triestina continua a credere che il terreno del “Nereo Rocco” non sia ancora in condizioni sufficientemente idonee per ospitare competizioni di calcio a livello professionistico”. Triestina-Vicenza si giocherà a Valmaura. L'ufficialità è arrivata alle 14 di oggi 17 ottobre, attraverso un comunicato della società. Una notizia che da questa mattina era nell'aria, con le quotazioni del Rocco improvvisamente in rialzo dopo il silenzio della giornata di ieri.

Gli altri elementi

Leggendo la dichiarazione del presidente Ben Rosenzweig, la scelta del Rocco metterebbe d'accordo (quasi) tutti. L'osservatorio del Viminale, per questioni di sicurezza, vede nello stadio di Valmaura una location più agevole nella gestione dell'ordine pubblico, visto che tra le due tifoserie non scorre buon sangue e quella di Vicenza in occasione di match del genere vede centinaia di tifosi al seguito. Giocare a Fontanafredda senza pubblico poteva essere una possibilità, ma le chances di utilizzare ancora il Tognon non soddisfavano proprio la questione ordine pubblico. Anche la Lega Pro, secondo quanto circola negli ambienti calcistici, era molto intenzionata a far giocare il derby al Rocco.

Televisioni e incasso importante

C'è poi la questione televisiva: la partita verrà trasmessa da Sky e l'emittente non ha voluto perdere l'opportunità di mostrare una partita che si preannuncia come un vero e proprio scontro al vertice. In ultimo, la società rossoalabardata vedrebbe di buon occhio la possibile grande affluenza al Rocco, così da realizzare un incasso importante e recuperare parte delle spese relative alle trasferte in Friuli. Tutti gli elementi che avrebbero spinto verso il ritorno nell'impianto di Valmaura, nonostante le perplessità societarie. In caso di vittoria venerdì sera, infine, la Triestina agguanterebbe, seppure momentaneamente, il primo posto in classifica. Una posizione che a Trieste non si vede da tanto, troppo tempo e che nessuno avrebbe mai pensato di poter raggiungere in un contesto del genere.