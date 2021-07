Giravano con un coltello e un tirapugni, denunciati due trentenni triestini

Deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per porto abusivo d’armi due triestini del 1982 e del 1984. Agenti del Commissariato di Polizia del Polo di San Sabba li hanno trovati in possesso di un coltello a lama pieghevole e di un tirapugni con lama a punta di freccia. Sono in corso delle indagini da parte della questura per capire se dietro al possesso ingiustificato ci sia altro. Sul caso regna però il massimo riserbo.