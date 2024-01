Bloccati in bivacco e senza rete, allertati i soccorsi per due triestini

VAL SAISERA - Due giovani triestini sui 35 anni sono inconsapevolmente finiti all'interno di una operazione di ricerca condotta dal soccorso alpino di Cave del Predil e dalla guardia di finanza dopo l'allarme lanciato dai familiari di uno dei due. La coppia è rientrata autonomamente intorno alle 13 alla loro auto. I due avevano deciso di fermarsi una notte in più al bivacco Battaglione Gemona a causa del maltempo. Da quel punto il telefono non ha rete e non hanno potuto avvisare i familiari del cambio di programma. Sei i tecnici del Soccorso Alpino intervenuti sul posto assieme all'elicottero della Protezione Civile che ha perlustrato la zona, nonostante aree di scarsa visibilità. I soccorritori hanno atteso il loro arrivo al parcheggio.