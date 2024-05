Triestino 18enne vince il progetto di mobilità sostenibile a Bologna

TRIESTE - Il 18enne triestino Giacomo Feri vince il progetto di nazionale di mobilità sostenibile Mob (Movimento in rivoluzione), ideato dalla Fondazione Unipolis. Il ragazzo ha raccontato la sua idea presso l’Unipol Auditorium di Bologna nel corso di un grande evento nazionale presentato da Jody Cecchetto e Vincenzo Schettini (La fisica che ci piace), insieme a oltre 3mila giovani provenienti da tutta Italia. Giacomo Feri vuole rivoluzionare gli attuali modelli di mobilità attraverso lo sviluppo e la diffusione di veicoli a guida autonoma interconnessi tra loro e con le infrastrutture stradali, il potenziamento del trasporto pubblico come servizio essenziale, l’incremento delle strade ciclopedonali e degli spazi verdi. L’efficacia del suo modello sarà garantita da big data e intelligenza artificiale. La sua idea è stata raccolta in un documento che verrà consegnato al Consiglio nazionale dei giovani, l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

L'evento, nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, è stata patrocinata dal Comune di Bologna e realizzata in collaborazione con Tper. Il vincitore è stato selezionato dalla Commissione di valutazione, composta da esperti di Fondazione Unipolis e partner del progetto, tra cui Sport e Salute S.p.A., Consiglio Nazionale dei Giovani, Legambiente, Cittadinanzattiva, The Good Lobby e Storyfactory.