Il marciatore triestino Alessio Coppola porta a casa l'oro agli europei

BANSKA BYSTRICA (SLOVACCHIA) - Il marciatore triestino Alessio Coppola, classe 2007 e designato dai vertici federali capitano di un’ Italia capace di dominare il medagliere di questa rassegna continentale, ha vinto la medaglia d’oro sui 5000 m di marcia nella giornata conclusiva degli Europei Under 18, andati in scena a Banska Bystrica (Slovacchia).

L’azzurrino, portacolori dell’Asd Trieste Atletica Aps e alla seconda esperienza in nazionale dopo aver partecipato alla Coppa del Mondo a squadre under 20 la scorsa primavera, ha sfoderato una performance ineccepibile, un mix di tecnica sopraffina e mentalità da grande campione. Il campione italiano Allievi in carica della specialità e detentore del record regionale under 18 con il crono di 20:54.01, timbrato all’ultima rassegna tricolore di Molfetta, si è presentato in Slovacchia da n.1 del ranking europeo e non ha fallito Subito dopo lo sparo Coppola ha preso il comando delle operazioni, guidando il gruppo già allungato. Dopo 2 km, però, si sono ricompattati in 10 marciatori davanti ma l’allievo di Diego Cafagna non si è scomposto.

L’afa e due irlandesi arrembanti che hanno provato a mettere il naso davanti, non hanno scombinato i piani dell’azzurro che, negli ultimi 2000 m, ha alzato nuovamente i giri del suo motore, sfoderando delle accelerazioni studiate e decise. Ai - 500 m sono stati scritti i titoli di coda della sfida, con Coppola che ha fatto il vuoto alle sue spalle, scrollandosi, poco prima del suono della campana anche la sorpresa irlandese Seamus Clarke e il suo compagno di squadra Niccolò Vidal. Alessio ha tagliato il traguardo con il crono di 21:01.44 precedendo Clarke (21:05.70, record nazionale under 18 del proprio paese), d’argento, e il lombardo Vidal, bravissimo a colorarsi di bronzo grazie ad una condotta di gara intelligente e al nuovo primato personale di 21:11.87.

“Questa domenica e questa gara sono state difficili, ma fortunatamente è andato tutto bene. Il caldo era veramente soffocante e negli ultimi cinque giorni le mie gambe non giravano a dovere. Diciamo, che al di là dell’aspetto fisico, ho dovuto soprattutto fronteggiare le pressioni di dover vincere da leader europeo e di onorare il ruolo di capitano della nazionale, che i tecnici mi hanno dato”, racconta senza troppi giri di parole Alessio.