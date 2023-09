Triplicate le multe per mancate revisioni e cinture: il report di agosto

TRIESTE - Decisa impennata nel mese di agosto per alcune violazioni del codice della strada, in particolare sulle cinture di sicurezza e le mancate revisioni delle vetture. Lo dice il report della polizia locale sulla sicurezza stradale relativo allo scorso mese. In tutto 228 violazioni accertate, in aumento rispetto a luglio anche per la continua formazione sul campo dei nuovi agenti che, come riporta una nota della polizia locale, "sta dando i suoi frutti: la professionalità si sta rinforzando e registra una spiccata sensibilità sulle tematiche della sicurezza stradale, a tutela di ciascun utente".

Di seguito le specifiche delle 228 violazioni accertate: 83 verbali per guida senza cinture di sicurezza, 56 per mancata revisione periodica, 30 per uso del telefonino alla guida, 19 per mancanza di assicurazione obbligatoria, 18 per uso di veicolo sottoposto al vincolo del sequestro, 12 per uso improprio contrassegno disabili, 10 per circolazione senza il casco.