Torna “Trofeo Ponterosso”, il torneo internazionale di canoa polo

TRIESTE - Il 15, 16 e 17 settembre torna nel Canale di Ponterosso, il “Trofeo Ponterosso”, torneo internazionale di canoa polo. L'evento inzierà venerdì 15 settembre alle 16 con il Trofeo Ponterosso Under 14, cui parteciperanno i giovani atleti di casa e la squadra giovanile del Cus Udine. Sabato 16 alle ore 9 inizieranno invece le partite del Trofeo relative alla prima divisione (assoluta) ed alla seconda divisione (under 18 e squadre femminili). Domenica 17, infine, alle ore 15.30, si svolgerà la finale della prima divisione. Le squadre che giocheranno sabato e domenica saranno 20, provenienti da cinque nazioni.

L’iniziativa, quest’anno all’undicesima edizione ed ormai un classico del calendario sportivo triestino, è volta a far conoscere ed apprezzare a livello cittadino, ma non solo, le peculiarità della canoa polo, uno sport simile per certi versi alla pallanuoto ma giocato in canoa. Nelle passate edizioni questo avvenimento ha registrato un alto numero di presenze di pubblico grazie alla spettacolarità delle azioni di gioco e alla splendida cornice del canale di Ponterosso, ottenendo un successo superiore alle aspettative, con picchi di oltre 500 spettatori. Il Circolo Marina Mercantile “N. Sauro”, oltre ad essere l’organizzatore, porterà in acqua delle squadre che gareggeranno nella massima serie, una squadra femminile, una under 18 e alcune squadre che parteciperanno al torneo Under 14. Il torneo è organizzato dal Circolo Marina Mercantile “N.Sauro” A.S.D. ed Economist – Settore Nautico, in co-organizzazione con il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sotto l'egida della Federazione Internazionale di Canoa Kayak (ICF).