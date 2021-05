Tromba d'aria nelle acque del Golfo: la spettacolare foto di un lettore

In questa foto di Robereto Furlan su Misteri e Meraviglie del Carso si può vedere l'affascinante fenomeno del maltempo che ha colpito la città in tarda mattinata. Bomba d'acqua su Trieste in mattinata

Una tromba d'aria avanza minacciosa nelle acque del golfo di Trieste e una barca sfreccia via in velocità lasciando una scia sulla superficie dell'acqua: è quanto appare nella foto scattata questa mattina da Roberto Furlan e pubblicata sul gruppo Misteri e Meraviglie del Carso. Una vera "bomba d'acqua" ha colpito Trieste nel mattino, con allagamenti in alcune strade. Al momento il maltempo sembra concedere tregua, ma le previsioni per i prossimi giorni indicano che le precipitazioni non lasceranno spazio al sereno tanto presto.