La Tv francese racconta Trieste in una rubrica: oggi le riprese al buffet Da Roby e al San Marco

Il primo canale francese Tf1 arriva a Trieste per una rubrica sulle città ideali da vedere in un weekend. Il format si chiama appunto “Weekend A”, dove in sette minuti si racconta una città, raggiungibile dalla Francia e visitabile in un fine settimana, dal punto di vista culturale, storico e gastronomico. Per quest’ultimo aspetto è stato scelto il buffet “Da Roby” in via Torrebianca.

“Cerchiamo di descrivere il territorio in tutti i suoi aspetti – spiega Marc, il regista -: dal luogo insolito (la Kleine Berlin), a quello che bisogna vedere per forza (Miramare), alla cucina tipica. Roby ci ha fatto scoprire dei piatti molto diversi dal cliché del piatto italiano, e ci ha spiegato come Trieste, storicamente multietnica, abbia subito una forte influenza dall’Austria e dai Balcani. Scegliamo città in cui si può passare un weekend senza annoiarsi, caratteristica non comune, che sicuramente Trieste possiede”. In mattinata la troupe di Tf1 ha ripreso anche la bora sulle Rive, piazza Unità dal palazzo delle Generali, e ha intervistato il presidente del Museo della bora. Sono stati ripresi anche gli interni del caffè San Marco e lo stabilimento La Lanterna.

