Trova un anello per strada, nessuno lo reclama ma lui non si arrende: cercasi proprietaria

L'anello è stato trovato in via Galatti più di un anno fa ed è stato portato subito all'ufficio oggetti smarriti. "Ora legalmente è mio. Però mi sembra un oggetto con una storia e quindi ho deciso di dargli una seconda possibilità di ritrovare la persona che l'ha perso"

Ci sono persone che riescono ancora a dare un valore alle cose e che non si limitano alla mera materia. Una di queste è un membro del gruppo "Nimdvm", Michele Luzzatto, che ha deciso di pubblicare in un post la foto di un anello trovato più di un anno fa, con la speranza di trovare la proprietaria.

L'uomo racconta di averlo trovato in via Galatti a Trieste e di averlo portato subito all'ufficio oggetti smarriti. "A quanto pare - continua - nessuno si è presentato per reclamarlo nel termine di legge, e quindi l'ufficio mi ha richiamato per consegnarmelo: ora legalmente è mio. Però mi sembra un oggetto con una storia e quindi ho deciso di dargli una seconda possibilità di ritrovare la persona che l'ha perso. Se qualcuno lo riconosce può contattarmi su Messenger di Facebook".