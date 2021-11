Ritrovata la barca affondata a Duino

Il 17 novembre 2021 i Vigili del fuoco, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Trieste, hanno effettuato il recupero dell’imbarcazione affondata a Duino (TS) lunedì 8 novembre 2021. I Vigili del fuoco hanno operato con due imbarcazioni del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) e una motobarca degli specialisti nautici del comando di Trieste. L’imbarcazione, che si trovava ad una profondità di 10 metri, è stata portata in superficie dai sommozzatori mediante speciali palloni di sollevamento; successivamente si è provveduto, tramite elettropompe, a svuotare l'unità dall’acqua tanto da garantirne il galleggiamento. Una volta raggiunta un’adeguata riserva di spinta la motobarca dei Vigili del fuoco ha trainato il natante presso un cantiere nautico in località Monfalcone (GO). Le operazioni di recupero, che si sono protratte dalle 10 alle 16, sono state seguite da un’unità della Capitaneria di Porto di Trieste.