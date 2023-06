Trovate in casa di un uomo deceduto 60 monete romane da scavo illecito: restituite al museo

GORIZIA - Sequestrate a casa di un 77enne deceduto in un'abitazione di Gorizia 62 monete di epoca romana provenienti da scavo illecito, che sono state poi consegnate al museo archeologico di Aquileia dai carabinieri del nucleo tutela del patrimonio culturale di Udine. La restituzione è avvenuta alcuni giorni fa in esecuzione di un decreto di archiviazione con confisca dopo un procedimento penale presso la procura di Gorizia nel 2018.

All'epoca i Carabinieri di Gorizia erano interventi nell'appartamento dove il signore era deceduto per cause naturali e che in vita collezionava oggetti storici. Tra i vari oggetti presi in custodia dai Carabinieri goriziani, vi erano dei cimeli della prima guerra mondiale e alcune armi da sparo, legalmente detenute. Rinvenuta anche una collezione di monete antiche custodite all’interno di due appositi contenitori, che il 77enne possedeva da diverso tempo, motivo per cui sono stati chiamati i militari del nucleo Tpc di Udine.

L’indagine condotta dall’esperto ha consentito di accertare che tutte le 62 monete sono di provenienza da scavo illecito ed hanno, per la maggior parte, un’origine romana di età imperiale, poche altre di origine greca, turca ed europea, anche se non presentano elementi di particolare rarità. Successivamente, mancando i presupposti e le responsabilità da attribuire, considerando che non è stato possibile accertare chi avesse condotto un eventuale scavo clandestino e quando, essendo deceduto il detentore, il GIP del Tribunale di Gorizia ha disposto la confisca delle monete e la loro assegnazione al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Tpc di Udine hanno consegnato le mopnete alla Dottoressa Marta Novello, direttrice del Man di Aquileia.