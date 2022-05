Dramma della solitudine a Trieste: 75enne trovato morto in casa a San Giacomo

Ennesima morte solitaria a Trieste. Questa volta la vittima è un 75enne trovato in casa a San Giacomo, in via della Concordia, nella notte tra domenica e lunedì. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa preoccupati per il cattivo odore che proveniva dal pianerottolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia e i sanitari del 118. Come riportato da Il Piccolo, secondo i primi rilievi il triestino, che viveva in condizioni di disagio, sarebbe morto da più di due mesi.