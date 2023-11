Trovato morto in mare Tullio Troian, il 68enne scomparso da due giorni

GRADO - Trovato in mare privo di vita il corpo di Tullio Troian, il 68enne gradese che risultava disperso da mercoledì scorso. Lo riporta Il Piccolo. L'uomo, molto conosciuto nella comunità locale, è stato è stato trovato nel “piccolo porto” di Grado, dietro al Molo Torpediniere, dove già si erano concentrate le ricerche. Il giorno della scomparsa la famiglia lo attendeva per cena, ma lui non è mai arrivato. Secondo il quotidiano locale, il settantenne sarebbe arrivato fino a un centinaio di metri dall'abitazione, per poi far perdere le tracce. Le ricerche sono state affidate ai carabinieri. L'ipotesi ritenuta più plausibile è quella della tragica fatalità, forse una caduta a causa dei problemi alla vista di cui soffriva, ma che non gli impedivano di essere autonomo.

Tullio Troian è stato per molti anni un fisioterapista ed era stato anche iscritto all'albo dei giornalisti. Era molto attivo in diverse iniziative della comunità locale e collaborava con i Portatori della Madonna di Barbana e i Donatori di Sangue, oltre ad essere il presidente dell'associazione culturale locale Anteas "Il Faro".