Trovati oltre un centinaio di bossoli da arma da fuoco in un cassonetto a San Vito

Oltre un centinaio di bossoli da arma da fuoco sono stati trovati dalla Polizia in un cassonetto in largo Canal nella mattinata di oggi, 13 settembre. Le munizioni, divise in due sacchi, sono di diverso calibro, alcune da carabina. Vige il riserbo da parte delle forze dell'ordine, ma non si esclude per il momento la pista che collega il ritrovamento alla sparatoria di dia Carducci. Sul posto la Squadra Mobile, la Volante e la Polizia Scientifica. Indagini in corso.