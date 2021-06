Trovato senza vita sulla spiaggia di Grado

Un uomo è stato trovato morto sulla spiaggia Costa Azzurra di Grado: è successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 29 giugno. Come riporta Il Piccolo, la persona potrebbe avere sessant'anni ma è difficile stabilirlo visto che non aveva con sé i documenti, motivo per cui i Carabinieri, intervenuti sul posto, stanno indagando sulla sua identità. Alcuni bagnanti hanno notato il corpo e hanno avvertito il bagnino di uno degli stabilimenti, ma al suo intervento l'uomo era già deceduto. Si pensa possa essere uno straniero. Solo ieri un fatto simile si è verificato ad Aquileia, dove anche un 83enne triestino è stato trovato privo di vita. Notizia in aggiornamento.