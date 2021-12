"Trst je naš", il pezzo hip hop che omaggia la Trieste dei jeansinari

"Trieste, Trieste, povedite me ceste, avanti, solo Trieste se isplati, preko se uputi, popolo benvenuti, u svakoj valuti, tutto per tutti". Il ritornello del brano "Trst je naš" scritto dal rapper fiumano Gane Rimatore e pubblicato online da qualche tempo ha la capacità di restarti in testa e contemporaneamente di far riemergere l'era dei jeansinari, di piazza Ponterosso, degli orologi Darwil e dei tantissimi soldi che giravano in città in quel periodo. "Tutti facevano affari" canta Rimatore, che racconta il viaggio da Pasjak a Trieste, toccando Rupa, Kozina, Materia e Krvavi Potok, a due passi dal confine di Pesek. Una canzone piacevole, che omaggia la Trieste di un tempo, quella del parcheggio al Silos, di Giovanni, le trattative con i venditori triestini, le giacche in pelle per i più giovani e i pantaloni messi uno sopra l'altro per evitare dispiaceri, una volta sulla strada di casa, alla dogana.