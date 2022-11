Truffa assicurativa all’Allianz: sette imputati verso la prescrizione dopo l’ennesimo rinvio

Una presunta truffa ai danni della compagnia assicurativa Allianz, che vede imputate sette persone, tutte di origine campana, le quali avrebbero inscenato in un anno cinque incidenti con la medesima automobile. Tuttavia il proprietario della vettura, interpellato dai Carabinieri, ha dichiarato di essere estraneo ai fatti e che il veicolo non era mai stato coinvolto in un sinistro, motivo per cui ha sporto denuncia.

Un processo che si trascina dal 2015 e che oggi ha visto l’ennesimo rinvio dell’udienza, stavolta al 30 maggio 2023, per l’assenza dei testimoni del Pm Lucia Baldovin. Si avvicinano quindi i tempi della prescrizione per una vicenda iniziata sette anni fa quando Allianz, dopo le cinque denunce di sinistro sospette, ha chiesto l’avvio delle indagini da parte delle autorità. Due degli imputati hanno precedenti: una donna di 50 anni e un 36 enne con precedenti per droga, attualmente detenuto in carcere a Napoli. Allianz ha richiesto la condanna degli imputati e il risarcimento, anche per danno d’immagine.

Il rinvio è stato disposto oggi, 9 novembre, dal giudice Camillo Poillucci, la compagnia assicurativa è stata difesa dall’avvocato Giulio Di Bacco e gli imputati dai legali Matteo Di Bari, Ludovico Valentino, Francesco Cinque, Nunzio Sorrenti e Davide Piccirillo.

Come anticipato, è alta la probabillità che il reato cada in prescrizione, le tempistiche lunghe sono dovute in parte alla pandemia, come già accade in molti casi, e in parte perché in origine il caso era seguito dal Tribunale di Napoli, poi è passato al Tribunale di Trieste, dove allora Allianz aveva la sua sede legale.