Da Napoli a Gorizia per rubare 20 mila euro a una anziana, pregiudicato nei guai

GORIZIA - Un quarantenne pregiudicato di Casalnuovo di Napoli è stato arrestato dai carabinieri dopo aver raggirato una ottantaduenne di Gorizia e esserle riuscito a spillare circa 20 mila euro tra contanti e monili in oro e pietre preziose. I fatti sono avvenuti lo scorso 29 marzo, ma la notizia è stata diramata alla stampa solo oggi. Sulle tracce del ladro si sono messi i militari dell'Arma del capoluogo isontino, in collaborazione con la polizia ferroviaria di Roma e gli stessi carabinieri di Casalnuovo di Napoli.

La truffa in questione è quella della “finta cauzione”, ovvero il finto avvocato o appartenente alle forze dell'ordine che telefona alla vittima raccontando che il marito, il figlio o il nipote, è stato coinvolto in un incidente stradale e per questo motivo è stato arrestato. "Se non paga subito la parte lesa allora suo figlio andrà in carcere" questo il senso del raggiro fatto via telefono da un primo soggetto, sempre dimorante in Campania. Il secondo uomo, in questo caso il napoletano (già gravato da denunce per furto e truffa), si reca a casa della vittima per riscuotere. La signora goriziana - che quel giorno festeggiava il compleanno - ha quindi consegnato oltre 11 mila euro in contanti, 600 euro di pensione appena ritirata e gli oggetti preziosi.

Dopo essersi accorta della truffa, ecco che l'ottanduenne ha chiamato il 112. Gli investigatori, con le informazioni raccolte dall’anziana, hanno setacciato tutte le possibili direttrici di fuga verosimilmente utilizzate dall’uomo, riuscendo rapidamente a dargli un volto e ad individuarlo durante la fuga. Il presunto responsabile è stato infatti intercettato a bordo di un treno sul quale stava facendo rientro nella sua città di provenienza, venendo costantemente monitorato dagli investigatori con il Supporto della Polizia Ferroviaria di Roma. Giunto a destinazione, a Casalnuovo di Napoli, ad attenderlo ha trovato i carabinieri. L'uomo, dopo l'ordinanza di custodia cautelare si trova agli arresti domiciliari.