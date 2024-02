"Sua figlia è stata arrestata, ci dia i soldi per liberarla": anziana truffata a Muggia

MUGGIA - Un finto avvocato al telefono raggira l'anziana proprietaria di casa convincendola del fatto che, per liberare la figlia arrestata in seguito ad incidente stradale, devono essere consegnate diverse migliaia di euro nelle mani del complice presente sul posto. La truffa, avvenuta lo scorso 5 febbraio, ha visto vittima una ottantacinquenne residente a Muggia. Dopo i fatti sul posto sono giunti i carabinieri di San Dorligo della Valle. I famigliari della donna hanno sporto denuncia presso la stazione dell'Arma della località rivierasca. "Quando sono arrivata davanti alla casa di mia madre - così la figlia della vittima - ho incontrato il ladro. Un ragazzo giovane, in terlìs (la tuta da lavoro), che ha minacciato di picchiarmi. Sono immediatamente corsa in casa da mia madre per sincerarmi delle sue condizioni, poi lui è fuggito a bordo della sua auto".

I fatti: la telefonata e il raggiro

Tutto inizia nel pomeriggio. La signora riceve una chiamata sul telefono di casa. Dall'altra parte della cornetta si presenta un avvocato che annuncia all'anziana che la figlia è finita in manette per aver causato un incidente stradale. La telefonata va avanti per un bel po'. Il finto avvocato convince la donna a consegnare oro, gioielli e soldi contanti al complice, nel frattempo arrivato sul posto. Durante la lunga telefonata i famigliari dell'anziana (ignari di cosa stia accadendo) cercano di contattare la madre. Il telefono è sempre occupato. La figlia decide quindi di recarsi presso la casa della madre. Parcheggia l'auto poco distante e si dirige verso l'abitazione.

L'incontro della figlia con il ladro

E' in quell'istante che il giovane ladro ("parlava italiano, forse con un accento dell'est", così la figlia) incrocia la figlia che chiede delucidazioni in merito alla sua presenza. Il complice del finto avvocato minaccia di picchiarla e si allontana. La figlia corre quindi in soccorso della madre che, inconsapevole di essere appena stata truffata e credendo alla versione dell'arresto della figlia, afferma di aver "risolto tutto". La figlia, a quel punto, si lancia all'inseguimento del ladro, che però riesce a fuggire a bordo di una autovettura. "Mia nonna è in stato di shock - racconta la nipote -, ma fortunatamente sta bene". Secondo quanto si apprende, a Muggia e dintorni si sarebbero verificati numerosi episodi di tentate truffe telefoniche. Sui fatti indaga l'Arma.