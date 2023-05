"Più sicuri insieme", un nuovo vademecum contro le truffe agli anziani

TRIESTE - "Più sicuri insieme". E' questo il nome del nuovo vademecum che fornisce suggerimenti su come proteggersi da atti malevoli. La guida è stata presentata oggi a Trieste dall'Associazione nazionale anziani e pensionati ANAP di Confartigianato in un'ottica di prevenzione. Presenti all'evento rappresentanti di tutte le istituzioni pubbliche e anche ecclesiali, per evidenziare che, come affermato dal presidente di Anap Fvg, Pierino Chiandussi, "quella della prevenzione e della difesa dalle truffe perpetrate in particolare verso le persone anziane è una battaglia che si combatte insieme".

I dati

Gli anziani sotto vittime ideali per un truffatore: sono molti, spesso soli e in situazioni di fragilità psicologica. L’indagine «La criminalità: tra realtà e percezione» realizzata da Eurispes in collaborazione con il Ministero dell’Interno rivela che il 10,8% delle persone con 65 anni e oltre si sente seriamente minacciata da possibili truffe: una percentuale quasi doppia rispetto a tutte le altre classi di età; il 47,3% delle persone anziane ritiene in ogni caso di poterne essere vittima. L'invito, come ricordato dal Prefetto di Trieste Pietro Signoriello, è di "non abbassare mai la guardia, nonostante il tasso di truffe agli anziani in regione sia contenuto". Infatti, nella categoria truffe e frodi informatiche, il numero di denunce del 2022 è pari a 209, 72 nei primi mesi del 2023. Il Prefetto ha inoltre evidenziato che con il sindaco Dipiazza, "è stato sottoscritto un protocollo d'intesa, grazie al quale verranno realizzati spot sul tema, strumenti di comunicazione mobile come roll up da usare negli eventi aggregativi nel corso dell'anno e campagne informative sul retro e sulle fiancate degli autobus".

"Uno dei reati più odiosi per la comunità"

Per il questore di Trieste, Piero Ostuni, le truffe agli anziani sono "uno dei reati più odiosi per la comunità, perché fanno leva sulla buona fede e fragilità delle vittime", causando danni economici e psicologici. Il Questore Ostuni e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Mauro Carrozzo hanno quindi annunciato l'avvio di ulteriori incontri con gli over65 per stimolare negli anziani "comportamenti collaborativi ed auto protettivi, rafforzando al contempo il sentimento di fiducia nelle Istituzioni" e "massimizzare la diffusione delle buone pratiche e degli accorgimenti da tenere per non cadere vittime di malintenzionati". Tra le truffe in aumento, ci sono quelle legate all'abusivismo finanziario via web. Come evidenziato da Giovanni Torino, Comandante del I Gruppo di Trieste della Guardia di Finanza, "nessuno ci regala nulla. Non esiste l’affare del secolo. Non esistono metodi facili per assicurarsi guadagni sicuri. Difenderci è anche compito nostro».

Il vademecum

Il vademecum "Più sicuri insieme" offre vari consigli, tra cui non dare ascolto o aprire la porta a presunti funzionari dell'INPS o dell'ASL, non pagare bollette a persone che si presentano senza preavviso, non fornire informazioni personali su chat digitali e utilizzare carte prepagate per acquisti online. Obiettivo dichiarato di Anap-Confartigianato, il rafforzamento delle reti solidali di prossimità; familiari, amici, vicini, membri della comunità locale e di associazioni e circoli sono infatti le persone a cui chiedere aiuto, e consiglio ogniqualvolta si avverta un possibile rischio di raggiro, truffa o imbroglio. Secondo i dati, gli anziani rappresentano un target ideale per i truffatori, con oltre 152mila anziani in Friuli Venezia Giulia che si sentono almeno in parte esposti al rischio di truffe. Il presidente di Anap Fvg, Chiandussi, ha concluso sottolineando l'importanza del senso di cura e attenzione reciproca per prevenire truffe e imbrogli. Ha inoltre evidenziato la necessità di avere una certezza della pena per coloro che truffano, in particolare gli anziani.