"Non abbiate timore, segnalatele subito": la questura lancia l'appello contro le truffe telefoniche

Dopo le truffe e i tentativi segnalati nel pomeriggio di ieri 3 maggio quando alcuni malviventi si sono finti rappresentanti delle forze dell'ordine, la questura di Trieste lancia un monito a tutta la cittadinanza. "Si invitano tutte le persone a diffidare da simili comportamenti, messi in atto da individui che cercano di carpire la fiducia di soggetti deboli, come persone anziane o che vivono da sole, per mettere in atto truffe e raggiri. Al minimo sospetto e, comunque, per verificare situazioni che appaiono dubbie o anomali, si invita la cittadinanza a informare prontamente le Forze dell’Ordine – come fatto esemplarmente nel primo caso - e di non avere alcun timore nel segnalare questi episodi".