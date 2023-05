“Disastro” in piazza della Repubblica, tubature rotte e via Mazzini inondata: senz’acqua diverse vie del centro

Si rompe una tubatura in piazza della Repubblica, l'asfalto si deforma e due tombini saltano per la pressione dell'acqua, che sgorga a fiumi inondando via Mazzini. La via è stata chiusa al traffico. In diversi appartamenti del centro non c'è più acqua corrente anche se l'entità del danno dev'essere ancora stabilita. E' successo intorno alle 15:45 di oggi, domenica 7 maggio. Da una prima ricostruzione sembra sia esplosa una conduttura idrica portante da 500 millimetri in ghisa e potrebbe essere necessaria la sostituzione di un tratto. In questo caso i lavori potrebbero continuare anche la notte. AcegasApsAmga sta lavorando per ripristinare l'erogazione di acqua. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco. Tra gli altri sono intervenuti per un sopralluogo anche l'assessore alla sicurezza Maurizio De Blasio e il coordinatore della lista Dipiazza in V circoscrizione Giorgio Cecco. Notizia in aggiornamento.